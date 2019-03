Empresário de Casillas abre a porta à renovação com o Porto, mas diz que é cedo para falar do tema

Feliz e em sintonia com Pinto da Costa e Sérgio Conceição. O empresário de Iker Casillas confirma, numa entrevista a Bola Branca, a “magnífica” relação que o guarda-redes internacional espanhol, de 37 anos, mantém com o clube onde pondera manter-se até ao final da carreira.

O que Carlos Cutropia não confirma é que exista já um acordo verbal entre Pinto da Costa e Casillas para a renovação do contrato que termina no fim da época.

“Creio que se há alguma informação, o Porto irá torná-la pública quando entender. Não estou autorizado a falar sobre o tema” diz à Renascença o agente de Casillas, antes de testemunhar a excelente relação que o guarda-redes mantém com o clube e com as gentes do Porto.

“A relação é muito boa, todos sabemos. Ele está muito feliz no Porto, tanto com a equipa, como com os adeptos. A relação com a estrutura e com o treinador é excelente” acentua Carlos Cutropia, para quem a hora para falar publicamente sobre uma possível renovação de contrato ainda não chegou.

“Penso que é um pouco cedo. Ele está contente, mas todos sabemos como é o futebol. Que todos queremos - e ele também quer - ganhar campeonato, taça e até a Liga dos Campeões, é verdade. E que tem uma relação magnífica com todos, incluindo o treinador e o presidente, isso, sem dúvida”, conclui o empresário de Iker Casillas.