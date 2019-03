Capelas de Braga vencem prémio de arquitetura

As capelas Imaculada e Cheia de Graça, no seminário de Braga, venceram esta terça-feira o prémio atribuído pelo site de arquitetura ArchDaily, na categoria de arquitetura religiosa.

As duas capelas, situadas no seminário, são obra dos arquitetos António Jorge Fontes, Asbjörn Andresen e André Fontes e venceram após uma série de fases de votação pelos utilizadores do site.

Braga já tinha recebido um prémio ArchDaily de arquitetura religiosa em 2011, que foi atribuído à capela Árvore da Vida, da autoria do mesmo atelier de arquitetura.

O projeto, de 2016, “focou-se na recuperação da Capela Imaculada Conceição e do coro-alto, transformando-o num espaço reservado aos habitantes do Seminário – a Capela Cheia de Graça”, refere uma nota do gabinete de arquitetura Cerejeira Fontes.

“Aproveitou-se o pé direito total do espaço de intervenção e as paredes exteriores do mesmo, deixando a ‘pele’ de pedra existente que se manifesta de forma escultórica em torno das capelas”, salienta a descrição.