Bebé de um ano morre em fogo na Amadora. Há ainda seis feridos

Um incêndio num prédio na Amadora, no distrito de Lisboa, provocou um morto e seis feridos, três dos quais em estado grave.

Segundo o comandante dos bombeiros da Amadora, a vítima mortal é uma menina com um ano de idade.

De acordo com fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre os feridos graves estão duas mulheres, uma de 28 anos que foi transportada para o Hospital de S. José e outra de 25 anos que foi levada para o Hospital de Santa Maria.

Um bebé de dois meses ficou intoxicado e foi igualmente transportado para o Hospital de Santa Maria.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) confirmou à Renascença que as chamas começaram no rés-do-chão.

No local estão bombeiros de Queluz e da Amadora.