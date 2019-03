Marcelo "superstar" em Angola. Leva banho de multidão, canta e demora 2 horas a fazer 10 kms

Foi uma multidão que recebeu Marcelo Rebelo de Sousa no Lubango. O Presidente da República demorou cerca de duas horas para fazer um percurso de 10 quilómetros num carro blindado. Mas a blindagem de pouco serviu. Marcelo veio de porta aberta, meio dentro, meio fora, com um pé no estribo, a acenar à multidão que queria era tocar no Presidente.

"Vinha pendurado porque, como é blindado, não dava para abrir a janela. Portanto, abri porta e vinha com um pé no estribo e outra não sei bem onde", descreve o Chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa viajou de Luanda para o Lubango onde vai cumprir mais uma etapa da visita de quatro dias a Angola. Aos jornalistas, o Presidente confessou que não esperava esta reação.

"Foi excecional, havia milhares de pessoas, ultrapassou tudo o que eu podia pensar", disse, acrescentando que demorou duas a fazer o percurso porque o carro não podia andar muito depressa.

