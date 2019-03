Violência doméstica. Uma década depois, 'Helena’ chegou ao limite e pediu ajuda

Desta vez, foi tudo tranquilo. Sai com duas malas grandes e dois sacos, que já tinham sido arrumados pela família do agressor. Não sabe bem se está lá dentro tudo o que precisa - especialmente documentos - mas, para já, é tudo o que consegue levar.

Seguem - 'Helena', a técnica e dois agentes - no carro da PSP. Entra no prédio acompanhada pela polícia. A técnica e o outro agente da PSP esperam cá fora. Estão alerta para o caso de algo correr mal.

Chega ao Gabinete de Apoio e Informação à Vítima (GAIV) da PSP do Porto acompanhada por uma técnica da casa abrigo onde vive desde então. Vêm com o propósito de ir buscar os seus pertences à casa onde vivia com o companheiro e a família dele. A PSP vai acompanhá-las, para garantir que tudo decorre com segurança.

'Helena', nome fictício, está na esquadra da PSP. Hoje mais tranquila do que há um mês, quando decidiu apresentar queixa contra o companheiro com quem vivia há mais de dez anos.

Ações como esta fazem parte do dia a dia da agente Ana Rosa. É o chamado acompanhamento pós-denúncia, no qual a PSP mantém o contacto com a vítima através telefonemas ou pessoalmente - Ana Rosa até já se encontrou com vítimas em transportes públicos e centros comerciais -, ajuda na retirada de bens, tenta dar resposta aos requisitos do Ministério Público (recolha de provas ou testemunhas), ou acompanha as vítimas aos tribunais, nos casos mais complicados.

Dez anos violentos

'Helena' não é portuguesa e é por isso que está tão preocupada com os documentos. Precisa deles para o processo da guarda da filha e para legalizar a sua situação no país.

E foi dessa situação vulnerável que o companheiro se aproveitou para chantageá-la. Depois de vários anos complicados - com episódios de violência física - e de "acreditar várias vezes as coisas podiam mudar", 'Helena' chegou ao limite.

Quando decidiu pôr fim à relação de quase uma década "as coisas não correram bem e tomaram uma proporção que não imaginava". "Passei a sofrer ameaças, inclusive uma ameaça de morte que me pareceu muito possível", conta-nos.