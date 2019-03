​Tem carro elétrico? Vai poder carregá-lo no parque do centro comercial

O mercado dos carregadores elétricos vai ser liberalizado. A partir de abril, os espaços privados de acesso público, como parques de estacionamento e centros comerciais, já podem ter carregadores. A informação foi avançada à Renascença pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade.

"A partir de 1 de abril, legalmente, o já mercado estará liberalizado nesse tipo de instalações. Tenho recebido representantes de operadores de parques de estacionamento que dizem que aguardavam apenas esta possibilidade legal", adianta José Mendes.

Nestas declarações ao programa “As Três da Manhã”, o governante anunciou ainda que, até ao final do ano, os postos de carregamento lento vão passar a ser pagos.

"Estamos num processo de modernização dessa rede de carregamento e, enquanto não fecharmos esse projeto, não podemos fazer a concessão privados", explica o secretário de Estado, garantindo, no entanto, que até ao final do ano estarão reunidas as condições para os carregamentos lentos passarem a ser pagos.

Só em 2019, os portugueses já compraram mais de mil carros elétricos, o que representa um aumento de 150% face ao mesmo período do ano passado.

Em percentagem das vendas totais, nos carros elétricos Portugal é já o 4.º país da União Europeia, apenas ultrapassado pela Áustria, Suécia e Holanda. Neste país as vendas de carros elétricos representaram quase 4% do total.