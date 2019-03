Cerca de 150 militantes do autoproclamado Estado Islâmico rendem-se na Síria

Cerca de 150 militantes do autoproclamado Estado Islâmico renderam-se esta segunda-feira às forças dos Estados Unidos em Baghouz, último enclave do grupo jiadista no leste da Síria.

A notícia foi avançada pelo Observatório Sírios dos Direitos Humanos (OSDH), grupo que tem monitorizado a guerra civil no país desde 2011, quando estalou o conflito.

Ainda de acordo com o OSDH, os cerca de 150 guerrilheiros fazem parte de um grupo de cerca de 400 pessoas que abandonaram Baghouz depois de vários dias de ofensiva das Força Democráticas da Síria para expulsar os militantes.

Também esta segunda-feira, o jornal britânico "The Guardian" publica uma reportagem sobre "os últimos dias do califado" na Síria, artigo que tem como pano de fundo precisamente Baghouz, o último bastião do autoproclamado Estado Islâmico no país.

Recentemente, a administração norte-americana de Donald Trump anunciou a sua intenção de retirar todas as tropas dos EUA da Síria em breve, um anúncio recebido com receios pelas chefias militares no país e entre os restantes aliados face à permanência de bolsas de militantes jiadistas naquele país em guerra.