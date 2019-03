Centeno pede auditoria aos créditos do Novo Banco

O Ministério das Finanças quer que seja feita uma auditoria aos créditos que levaram o Novo Banco a pedir quase 2.000 milhões de euros ao Fundo de Resolução (FdR), sendo que, destes, mais de 1.200 milhões poderão vir dos cofres do Estado.

"Dado o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019, o Ministério das Finanças, em conjugação com o FdR, considera indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão dos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente", lê-se no comunicado.

Esta sexta-feira foi revelado que o banco liderado por António Ramalho apresentou novamente prejuízos superiores a 1.000 milhões de euros no exercício de 2018, motivo pelo qual vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.



