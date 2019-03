Operação Lava Jato. Detido advogado luso-brasileiro

Foi detido o advogado luso-brasileiro Leonardo José Moniz, suspeito de ser cúmplice de Raul Schmidt, outro luso-brasileiro, na Operação Lava Jato.

A detenção, pela Interpol, ocorreu esta semana, em Itália. De acordo com o Ministério Público Federal do Brasil, “Leonardo José Muniz de Almeida foi o principal responsável pela lavagem do produto dos crimes praticados por Raul Schimidt Felippe contra a Petrobras”.

“Isso ocorreu por intermédio da criação do The Lake Trust na Nova Zelândia, para a subsequente aquisição de imóveis em Lisboa em proveito de Schmidt, mas registrados formalmente em nome de empresas vinculadas ao trust neozelandês, sempre utilizando os valores das comissões ilícitas obtidas em contratos com a estatal”, acrescenta o Ministério Público brasileiro em comunicado.

As autoridades brasileiras salientam que a investigação, inserida no âmbito da Operação Lava Jato, é fruto da cooperação com Portugal e a Nova Zelândia. Estas parcerias permitiram descobrir operações suspeitas para a compra de dois apartamentos usados por Raul Schmidt quando fugiu para Portugal. Esses imóveis registados em nome de empresas neozelandesas, que tinham Leonardo Muniz Almeida como procurador.

Os dois apartamentos, localizados em Lisboa, foram comprados em 2015. Um custou 2 milhões de euros, o outro 1,02 milhões.

Recorde-se que Raul Schimidt conseguiu nacionalidade portuguesa de origem, quando estava prestes a ser extraditado para o Brasil, o que travou o processo.