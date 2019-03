Seleção nacional de padres vence europeu de futsal

A Seleção Portuguesa de Futsal do Clero conquistou o campeonato europeu de futsal, denominado ‘Clericus Cup', vencendo a Bósnia-Herzegovina por 3-0, na final do torneio, realizado na cidade de Gora, em Montenegro.

Os padres portugueses revalidaram o título europeu, vencendo a competição pela quarta vez consecutiva, com o sacerdote André Meireles em destaque no jogo final, ao apontar o ‘hat trick' que fixou o resultado.

A equipa nacional superou na fase de grupos as formações de Montenegro, Bielorrússia e Bósnia-Herzegovina, tendo na fase a eliminar batido a Hungria e a Polónia, no desempate de grandes penalidades, até reencontrar a Bósnia no jogo da final, onde impôs o seu favoritismo.

Nesta 12.ª edição do ‘Clericus Cup' participaram 12 seleções de sacerdotes de países europeus, sendo Portugal quem tem o melhor palmarés, com cinco títulos.