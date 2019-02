Governo vai decretar um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica

O Governo quer decretar um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e tem uma data prevista: 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher.

A proposta vai ser apresentada na quinta-feira, em Conselho de Ministros, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O anúncio de intenção de decretar este dia foi feito esta quarta-feira pela própria ministra, durante uma audição parlamentar sobre as medidas do Governo para o combate à violência doméstica.

"Será um dia em que não devemnos apenas homenagear as vítimas, não apenas solidarizarmo-nos com as famílias, mas também para todos, coletivamente, renovarmos o nosso propósito de continuar este combate", disse a ministra Vieira da Silva, aos deputados.