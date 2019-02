Taça de Portugal

Em direto. FC Porto-Braga

26 fev, 2019 - 18:20 • Inês Braga Sampaio

FC Porto e Braga encontram-se no Dragão para disputarem a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Dragões têm o peso acrescido de, no sábado, discutirem a liderança da Liga com o Benfica. Apito inicial às 21h15. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.