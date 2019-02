Cinema. "Green Book" é o melhor filme dos Óscares

"Green Book - Um Guia para a Vida" foi a grande surpresa da noite dos Óscares, ao levar para casa a mais cobiçada das estatuetas, a de Melhor Filme. No entanto, este não foi o único momento que deixou o mundo do cinema boquiaberto. Olivia Colman estava longe de ser a favorita, mas acabou mesmo por receber o prémio de Melhor Atriz (e até pediu desculpa a Glenn Close por isso). Este foi, de resto, o único Óscar da noite para "A Favorita", que não fez jus ao nome e foi uma das desilusões de uma cerimónia bastante "democrática". A Academia dividiu os prémios para agradar a todos os gostos e ninguém parece ter ficado mal representado. Bohemian Rhapsody conseguiu quatro Óscares nesta verdadeira festa da música, onde também Lady Gaga conseguiu Melhor Canção. Enquanto isso, os restantes favoritos ficaram todos "empatados": Black Panther, Green Book e Roma angariaram três Óscares cada. Pelo meio, ainda houve tempo para algumas "primeiras vezes". Nesta categoria o especial enfoque vai para a Netflix, que se estreia nas categorias importantes e consegue quatro Óscares: três para Roma e um para a curta metragem documental "Period. End of Sentence", uma película onde se fala de menstruação na Índia rural. Roma, de resto, foi responsável por mais duas "estreias": é a primeira vez que um filme mexicano vence o prémio de Melhor Filme Estrangeiro e Alfonso Cuarón foi a primeira pessoa a receber o prémio de Melhor Fotografia e Melhor Realização. Outra primeira vez emotiva: Spike Lee subiu pela primeira vez ao palco como vencedor (à quinta tentativa), pelo seu trabalho em "BlacKkKlansman - O infiltrado"... e não esteve com meias medidas, usando o seu discurso para apelar ao voto de resistência nas próximas eleições norte-americanas. Apesar disso, poucos foram os que arriscaram discursos mais politizados, preferindo celebrar a diversidade e a esperança, falando da importância de persistir no sonho. Mas nada melhor que espreitar o que foi acontecendo esta madrugada, por ordem cronológica. Se aguentar a leitura até ao fim tem direito a um bónus: a lista de todos os vencedores desta 91.ª ediçã dos Óscares, que decorreram na madrugada desta segunda-feira no Dolby Theatre, em Los Angeles. Boa leitura!



Queen(s) em palco

A abrir as hostilidades estiveram os Queen, acompanhados por Adam Lambert. "We Will Rock You" e "We Are the Champions" fizeram parte do medley que fez vibrar o Dolby Theatre. De seguida, três mulheres em palco para dar início ao espetáculo: Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph conseguiram os primeiros risos da noite, com algumas brincadeiras políticas. "Para quem está mais confuso, não... Nós não somos as apresentadores desta noite", disse Maya Rudolph. Mas bem que podiam ser...

Primeiro prémio da noite para Regina King "Deus é bom". Está apresentado o primeiro prémio da noite. Regina King leva para casa o prémio de Melhor Atriz Secundária. Em palco, a atriz agradeceu ao autor do livro que inspirou "Se Esta Rua Falasse", James Baldwin, e à mãe, entre muitas lágrimas.

"Free Solo", o documentário com toque português Jason Momoa e Helen Mirren estão agora em palco a apresentar o prémio para Melhor Documentário. A estatueta acabou por ir para Free Solo, um dos favoritos, naquela que é a primeira vez que o National Geographic foi nomeado... e acabou logo por vencer. Free Solo tem marca portuguesa: há dois portugueses envolvido entre os responsáveis pelos sons que se ouvem neste documentário, Joana Niza Braga e Nuno Bento. "Este filme é para todos os que acreditam no impossível", disse em palco um dos responsáveis pelo documentário.

O primeiro prémio de "Vice" A estatueta para a Melhor Caracterização foi para "Vice" o primeiro prémio da noite para o filme estrelado por um irreconhecível Christian Bale. Pouco se percebeu do discurso, interrompido pela orquestra. A Academia está implacável este ano: cada vencedor tem 90 segundos para discursar e nem um momento mais.

A primeira surpresa da noite: "Black Panther" vence Melhor Guarda-Roupa "Venci. Este prémio demorou", confessou a vencedora Ruth Carter, que aproveitou o discurso para agradecer a Spike Lee e falar sobre a representação dos afro-americanos e das mulheres no cinema. Antes, Melissa McCarthy deu nas vistas com o seu "outfit" inspirado em "A Favorita". Problema? Na hora de anunciar o vencedor, as luvas em forma de coelho não facilitaram...



Mais uma estatueta, mais Black Panther O prémio de Melhor Design de Produção também foi para Black Panther. Uma das responsáveis deu nas vistas ao ler o discurso... gravado no telemóvel. Terminou com uma citação. "Dei o meu melhor e o meu melhor é suficiente".

Os primeiros para Bohemian Rhapsody A estatueta de Melhor Edição Sonora acabou por ser entregue a Bohemian Rhapsody. Foi o primeiro prémio da noite para o filme inspirado na carreira dos Queen, mas não foi o único. Logo de seguida, o prémio de Melhor Mistura de Som foi para os mesmos intervenientes. Antes, a música também esteve em destaque com a atuação de Jennifer Hudson, que puxou pela voz a interpretar "'Ill Fight", do filme RGB.

Segundo para Roma, segundo para Alfonso Cuarón Segundo prémio da noite para Alfonso Cuarón e o seu "Roma", que se arrisca a ser uma das grandes estrelas da noite. "Não há ondas, apenas oceano... e somos todos parte do mesmo oceano", filosofou Alfonso Cuarón. É a primeira vez que um filme do México vence nesta categoria.

Guarda-chuvas mágicos, Bette Midler e mais um Óscar para Bohemian Rhapsody Keagan-Michael Key desceu do "céu" para apresentar Bette Midler, que veio a palco tocar "The Place Where Lost Things Go". Em "O regresso de Mary Poppins", a música é interpretada por Emily Blunt, mas parece que a atriz não quis arriscar cantar ao vivo...

E depois do momento musical, mais uma distinção para outro filme cheio de melodias: Bohemian Rhapsody leva uma terceira estatueta para casa, desta feita para Melhor Montagem.

Mahershala Ali e o Universo Aranha Mahershala Ali venceu o Prémio para Melhor Ator Secundário. O ator, que se tornou assim o segundo afro-americano a receber dois Óscares (já tinha recebido por Moonlight), agradeceu à avó, que o criou e incentivou. A estatueta seguinte foi para "Homem-Aranha: No Universo Aranha", que venceu na categoria de Melhor Filme de Animação. Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman foram ao palco e, triunfantes depois de um período complicado (foram despedidos do projeto para o filme sobre Han Solo), falaram de diversidade. "Quando ouvimos uma criança a dizer 'Ele parece-se comigo' ou 'Ele fala espanhol como eu', tudo passa a valer a pena".

Netflix volta a vencer. Period No campo das curtas metragens, a Pixar saiu vencedora na categoria de Melhor Curta de Animação, mas o grande destaque da noite foi para a Curta Metragem Documental, uma categoria que nem sempre costuma dar nas vistas mas que esta madrugada valeu o terceiro Óscar de sempre ao Netflix. Trata-se de "Period. End of Sentence", uma película onde se fala de menstruação na Índia rural. Arrisca-se a ser a coisa mais descarregada amanhã no serviço de streaming. Rayka Zehtabchi e Melissa Berton foram a palco agradecer o prémio e pediram "igualdade menstrual", num discurso emotivo e muito aplaudido.

Mais tarde, nova euforia com a categoria de Melhor Curta Metragem: "Skin" venceu, contra todas as previsões, que davam "Marguerite" como favorito indiscutível... e os responsáveis levam também para casa o "prémio" de maior celebração em palco.

Homens na Lua e Estrelas que Nascem O primeiro Óscar da noite para "O Primeiro Homem na Lua" foi uma das maiores surpresas. Ninguém apostava que venceria na categoria de Melhores Efeitos Visuais, mas acabou por salvar a noite ao filme de Damien Chazelle, praticamente esquecido nesta edição. O discurso meio apagado deixou pouco a recordar e foi rapidamente abafado pela atuação da música "Shallow", de "Assim Nasce uma Estrela", que começou com Bradley Cooper e Lady Gaga a sair da audiência direto ao palco. A cumplicidade entre os dois deu nas vistas, mas não tanto quanto o colar usado pela também cantora: Lady Gaga fez questão de usar um colar avaliado em 30 milhões de dólares (cerca de 26 milhões de euros) da casa Tiffany's, composto por um (gigantesco) diamante amarelo que já tinha sido usado por Audrey Hepburn.

Spike Lee sobe (finalmente) ao palco Começamos a adivinhar o caminho até ao Melhor Filme... "Green Book - Um Guia para a Vida" vence Melhor Argumento Original. Será uma pista para o que se seguirá? Certo é que é a primeira derrota de "Roma", que todos assumiam como vencedora nesta categoria.

O vencedor de Melhor Argumento Adaptado também poderá deixar algumas pistas... "BlacKkKlansman - O infiltrado" levou o prémio para casa e valeu a Spike Lee o primeiro Óscar após cinco nomeações. No primeiro discurso verdadeiramente politizado da noite, Spike Lee apelou ao voto, disse que "o amor vence o ódio" e pediu para que os norte-americanos "façam a coisa certa".

"Se tens um sonho, luta por ele" Voltando a assuntos sonoros, "Black Panther" arrecadou o terceiro Óscar da noite com a categoria de Melhor Banda Sonora, mas o prémio que se seguiu iria dar mais nas vistas: era altura de Lady Gaga brilhar. Sem grandes surpresas, "Shallow" amealhou o prémio de Melhor Canção Original. Lady Gaga voltaria a subir ao palco, já em pranto e a agradecer a Bradley Cooper. "Obrigada por teres acreditado em nós", disse a cantora ao companheiro de Irina Shayk, antes de deixar uma mensagem de incentivo aos sonhadores. "Se estás em casa a ver isto, sabe que isto é fruto de muito trabalho. Trabalhei muito durante muito tempo. Isto não é sobre vencer, isto é sobre não desistir. Se tens um sonho, luta por ele", diz.

"Não fui a escolha mais óbvia, mas parece que até resultou" Rami Malek até podia não ser a principal aposta de muitos, mas acabou por vencer uma das categorias mais cobiçadas, a de Melhor Ator. Em palco, tentou esconder o nervosismo e falar de Queen. "Não fui a escolha mais óbvia, mas parece que até resultou", brincou, antes de agradecer à banda britânica por terem deixado que fizesse "uma pequena parte" do seu "extraordinário legado". Num discurso pouco ensaiado, acabou por deixar algumas mensagens, sem ser demasiado político. "Fizemos um filme sobre um homossexual, imigrante, que viveu a sua vida sem pedir desculpas. É a prova de que precisamos de mais histórias destas. Sou filho de emigrantes do Egito, primeira geração na América e parte da minha história está a ser escrita agora. Não podia estar mais agradecido por toda a gente que acreditou em mim".

Olivia Colman, a pouco "favorita"

Olivia Colman, a pouco favorita acabou por salvar a noite ao seu filme, que ainda não tinha recebido nenhum prémio. Num discurso atabalhoado e que quase poderia ter sido feito pela personagem que interpretou no filme que lhe valeu o Óscar, a frágil rainha Anne, acabou por pedir desculpa a Glenn Close por lhe ter "roubado" a estatueta dourada, agradecer ao marido de 25 anos ("Ele vai chorar, mas eu não") e arrancar muitos risos da audiência.

Alfonso Cuarón volta ao palco e faz história É a primeira vez que alguém recebe o prémio de Melhor Fotografia e Melhor Realizador. "Estar aqui no palco não cansa", riu-se, Alfonso Cuarón, ao (não) receber o Óscar de Melhor Realizador das mãos de Guillermo Del Toro (que ficou com a estatueta na mão e se esqueceu de a entregar). Na sua terceira ida ao palco esta noite, Cuarón aproveitou para chamar a atenção para o tema principal de "Roma", "centrado numa mulher indígena", relembrando que "há milhões de pessoas que não têm direitos laborais".

"O nosso trabalho é olhar para onde os outros não olham. Este trabalho torna-se ainda mais importante numa altura em que nos encorajam a olhar para o lado", salientou.

Green Book surpreende e leva para casa o Óscar mais cobiçado "Fizemos este filme com amor, ternura e respeito. Somos todos iguais", agradeceu a equipa vencedora, num dos resultados mais surpreendentes da noite.