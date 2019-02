Guaidó na Colômbia para assitir ao festival solidário "Venezuela Aid Live"

Veja também:

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, marcou presença esta sexta-feira num festival solidário que se realiza na Colômbia.



Acompanhado pelo homólogo colombiano, Ivan Duque, o líder da oposição a Nicolás Maduro subiu ao palco do "Venezuela Aid Live" e foi aplaudido por milhares de espetadores.

Os presidentes Sebastian Pinera, do Chile, e Mario Abdo Benitez, do Paraguai, também marcaram presença no momento simbólico.

O festival organizado pelo bilionário britânico Richard Branson pretende angariar 100 milhões de dólares em ajuda humanitária para a população venezuelana.

O "Venezuela Aid Live" tem lugar na cidade colombiana de Cúcuta, junto à fronteira com a Venezuela, e tem 35 artistas em cartaz, entre os quais Alejandro Sanz, Maluma, Luis Fonsi e Carlos Vives.

Na cidade de Cúcuta tem estado armazenada ajuda humanitária internacional, nomeadamente alimentos e medicamentos, que tem sido recusada pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro.

As atenções estarão concentradas no sábado nesta cidade, uma vez que a oposição venezuelana, liderada por Juan Guaidó, espera fazer entrar na Venezuela a ajuda humanitária que está armazenada em Cúcuta.

Em entrevista à Renascença, o arcebispo de Mérida e administrador apostólico de Caracas, D. Baltazar Porras, disse que o encerramento de fronteiras para impedir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela é um ato “desumano” e Nicolás Maduro deve ouvir o “clamor do povo”.

Esta sexta-feira, confrontos na fronteira entre a Venezuela e o Brasil provocaram a morte de pelo menos dois manifestantes.