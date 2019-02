Trump nomeia nova embaixadora para as Nações Unidas

Kelly Craft é a nova embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, anunciou esta sexta-feira o Presidente Donald Trump.



A diplomata norte-americana era embaixadora dos EUA no Canadá desde setembro de 2017.

“A Kelly tem feito um trabalho notável na representação da nossa nação e não tenho dúvidas de que, sob a sua liderança, o nosso país vai estar representado ao mais alto nível”, escreveu Trump na rede social Twitter.

Natural do estado do Kentucky, Kelly Craft é uma grande financiadora do Partido Republicano.