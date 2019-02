Incêndio destrói edifício no centro do Funchal. Bombeiros salvam homem das chamas

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta sexta-feira ao final da tarde num prédio no centro do Funchal, na Madeira.

Os bombeiros conseguiram resgatar uma pessoa que se encontrava no segundo andar do edifício.

As chamas alastraram rapidamente a vários pisos.

Os bombeiros tentam evitar que o fogo se propague as edifícios vizinhos.

O prédio estava degradado e servia de casa para pessoas sem-abrigo.

De acordo com o DN Madeira, as chamas deflagraram no antigo edifício da Insular dos Moinhos, que foi vendido para ser recuperado e transformado em hotel.