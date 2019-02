Governo contraria PSP e mantém policiamento nos jogos de futebol juvenil e amador

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, suspendeu as alterações que a PSP tinha introduzido recentemente no policiamento de eventos desportivos.

Eduardo Cabrita mandou repor o modelo que estava em vigor no início da época - o mesmo que tem sido seguido nos últimos anos -, contrariando assim as normas que a Direção Nacional da PSP introduziu no último mês.

Em causa está a lei que regula que eventos desportivos devem ter policiamento.

A PSP entendeu que, ao fim de seis anos em vigor, a lei deveria passar a ser aplicada com rigor, ou seja, que o policiamento não é obrigatório nos jogos de seniores amadores e nos escalões jovens.

De acordo com as orientações dadas pela Direção da PSP ao dispositivo de todo o país, esses jogos só teriam policiamento se uma avaliação de risco prévia assim o recomendasse.

Foi isso que aconteceu no último mês, mas agora, e na sequência de várias queixas que se ouviram, sobretudo no distrito do Porto, o ministro da Administração Interna mandou suspender essas orientações.

Com efeitos imediatos, já neste fim de semana desportivo, todos os jogos, sejam de que escalões forem, e profissionais ou não todos voltarão a ter a presença da polícia.