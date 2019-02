Há um português na equipa da semana da Liga dos Campeões

Anthony Lopes é o único português a figurar na equipa da semana da Liga dos Campeões. O guarda-redes manteve a baliza do Lyon a zeros, no empate frente ao Barcelona, na primeira mão dos oitavos de final.

O Manchester City é a equipa que mais jogadores coloca no onze, fruto da vitória, por 3-2, no terreno do Schalke 04. Não surpreende, portanto, que todos esses jogadores sejam de cariz ofensivo: Sterling, David Silva, Leroy Sané - autor do melhor golo da semana - e Sergio Aguero.

Diego Godín foi eleito melhor jogador da semana da Liga dos Campeões. O central uruguaio marcou o segundo dos dois golos da vitória do Atlético de Madrid (2-0), na receção à Juventus, de Cristiano Ronaldo.