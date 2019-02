Ryanair multada em três milhões por cobrar bagagem de mão

A companhia aérea irlandesa Ryanair foi multada em três milhões de euros por cobrar a bagagem de mão em Itália.

A autoridade da concorrência defende que o transporte da bagagem de mão já deveria estar incluído no preço inicial do bilhete.

As novas regras, em vigor desde novembro, possibilitam o transporte de mala de mão se a mesma couber debaixo do assento da frente. As malas que pesem dez ou mais quilos têm um custo adicional.

A autoridade italiana da concorrência fala de prática desleal e defende o transporte de bagagem de mão sem custos adicionais. " É uma prática comercial incorrecta, na medida em que engana o consumidor no preço efectivo do bilhete, ao não incluir na tarifa base um elemento essencial do transporte aéreo que é uma bagagem de mão de maior volume”.