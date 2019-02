Filipe Martins: "Temos de quebrar este ciclo"

O treinador do Feirense, Filipe Martins, acredita que uma vitória frente ao Moreirense, na 23.ª jornada do campeonato, será o pontapé de saída na recuperação da equipa, com rumo à manutenção na I Liga.

O Feirense está no último lugar, oito pontos abaixo da linha de água. Na última jornada, o Feirense foi goleado, por 4-0, pelo Nacional, equipa que na ronda anterior tinha sofrido dez golos na Luz. Em declarações reproduzidas no site do clube, Filipe Martins pede "resposta cabal".

"Uma vitória amanhã [sábado] será o início da nossa recuperação. Não podemos esconder a importância deste momento. Temos de mostrar o nosso valor e quebrar este ciclo", declarou o treinador fogaceiro.

Filipe Martins mostrou-se "confiante de que a equipa vai dar uma boa resposta" na receção ao Moreirense. "Fizemos tudo durante a semana para inverter esta situação. A estratégia para o jogo e o trabalho psicológico são apenas dois de muitos aspetos que estão englobados no processo de crescimento da equipa", referiu o técnico.

O Moreirense tem "pressão positiva", fruto de se encontrar no quinto lugar, "a tentar garantir um lugar europeu", e porque o duelo é "muito mais importante" para o Feirense, que tem a manutenção em jogo:

"Espero que a minha equipa controle o jogo, que tenha mais bola do que teve até agora, que seja mais incisiva e objetiva em direção à baliza adversária. No último jogo faltou-nos também isso: sermos mais esclarecidos para concretizar as oportunidades que tivemos."