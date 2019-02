Dias Ferreira: "Sporting desvalorizou a Liga Europa"

Dias Ferreira entende que o Sporting desvalorizou a Liga Europa, o que levou à eliminação da prova, com o Villarreal. O ex-dirigente aponta o dedo a Marcel Keiser que, na sua opinião, tomou decisões reveladoras de menor interesse por aquele que era um dos objetivos da temporada.

Em declarações a Bola Branca, Dias Ferreira sustenta que "foi na primeira mão que a eliminatória foi perdida", com a derrota, por 1-0, em Avalade, já que "o resultado em Espanha [1-1] até não foi mau":

"Não se fez muito para passar esta eliminatória. A Liga Europa foi desvalorizada. É um critério como outro qualquer mas com o qual eu não concordo. Basta ver o exemplo dos guarda-redes: Salin e Renan são ambos bons jogadores mas não é normal que, na Liga Europa, jogue o que, habitualmente, é suplente. Para mim, são dois guarda-redes de nível semelhante, mas não entendo o critério. É um sinal de que a competição era para levar menos a sério, até pelas decisões tomadas em Lisboa."

O momento no Sporting é de planear a próxima época, com a equipa fora da Liga Europa e a nove pontos do líder no campeonato. Números que tornam a conquista do título tarefa muito difícil de alcançar.

Na Taça de Portugal, aí sim, o Sporting mantém-se na corrida, apesar de estar em desvantagem na meia-final com o Benfica.

Conferência de imprensa de Varandas



O presidente do clube, Frederico Varandas, agendou uma conferência de imprensa para as 18h00, na qual as questões financeiras serão um dos temas, a par dos processos que envolvem a anterior direção.

De acordo com o jornal "Record", o orçamento para o futebol profissional do Sporting na próxima época será encurtado para os 70 milhões de euros, com base numa estratégia de redução do número de jogadores e aposta na qualidade. Dias Ferreira, que se bateu com Frederico Varandas nas últimas eleições, espera pelos resultados, embora, em tese, até aceite a estratégia do atual presidente do Sporting.

"Toda a gente achará bem. Melhor por menos dinheiro é o que toda a gente quer. Vamos ver é qual será o nível da qualidade", remata.