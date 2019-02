Futebol feminino. “Equilíbrio” no grupo de apuramento para o Euro 2021

O selecionador português de futebol feminino, Francisco Neto, antecipou um grupo de qualificação para o Euro 2021 "muito equilibrado" e assumiu a ambição de chegar aos dois últimos de encontros "com o apuramento em aberto".

Portugal vai reencontrar a Finlândia e a Escócia no apuramento para o Europeu de Inglaterra, num grupo E que conta ainda com Chipre e Albânia, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

"Será um grupo muito equilibrado, um apuramento que irá ser disputado até à última jornada. As equipas que conseguirem ser mais consistentes serão as equipas que se vão apurar", afirmou o técnico, em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Francisco Neto referiu que Portugal pretende chegar à fase decisiva da qualificação, frente a Escócia e Albânia, com ambições intactas: "A nossa ideia é sermos competitivos em todos os jogos e chegarmos a setembro [de 2020] com o apuramento em aberto."

Para chegar à segunda fase final de um Europeu, depois da presença na edição de 2017, a seleção nacional terá pela frente uma estreante formação de Chipre, "que vai querer dar boa imagem", uma Albânia "que tem vindo a crescer e a subir no ranking", além da "conhecida" Finlândia e da "altamente competitiva" Escócia.

"Temos tido grandes duelos com a Finlândia, muito equilibrados. É uma equipa muito física, que está a renovar-se. A Escócia foi ao Campeonato da Europa e apurou-se agora, pela primeira vez, para um Campeonato do Mundo. As suas jogadoras jogam numa liga muito competitiva e altamente profissionalizada como é a inglesa", analisou.

Para a fase final do Europeu de 2021, em Inglaterra, serão 15 os países que se juntarão à seleção anfitriã.

A fase de qualificação, que decorre entre 26 de agosto de 2019 e setembro de 2020, é composta por nove grupos, os dois primeiros com seis equipas e os restantes com cinco.

Apuram-se diretamente os vencedores de cada grupo, mais os três melhores classificados, excluindo os jogos com os últimos posicionados de cada agrupamento. Os restantes seis segundos colocados disputarão um 'play-off', em outubro de 2020.

Portugal conseguiu a estreia num Europeu em 2017, quando foi segundo no seu grupo de apuramento, atrás de Espanha, tendo disputado os 'play-off', no qual eliminou a Roménia (0-0 em casa e 1-1 fora).