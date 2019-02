Rui Costa termina Volta a Omã no quarto lugar

Rui Costa terminou a Volta a Omã no quarto posto. O ciclista português fechou a sua participação à porta do pódio, a seis segundos de Jesus Herrada, da Cofidis, e a nove do italiano Domenico Pozzovivo, da Bahrain-Merida. O vencedor da prova foi Alexey Lutsenko, da Astana.

Lutsenko foi o grande dominador da Volta a Omã. O cazaque terminou a prova, com 44 segundos de vantagem sobre o segundo.

A última etapa, realizada esta sexta-feira, teve três italianos em destaque, com maior para Giacomo Nizzolo, que venceu o sprint final em Matrah Corniche. O ciclista da Dimension Data bateu os compatriotas Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Davide Ballerini (Astana), que foram segundo e terceiro, respetivamente.

Rui Costa terminou a etapa no 42º posto, com o mesmo tempo do vencedor. O clista português, da UAE-Emirates, irá agora participar no Volta aos Emirados Árabes Unidos, onde a sua equipa, a correr em casa, aposta numa grande resultado.