Nove do Sporting, cinco do Braga e uma do Benfica nas convocadas para a Algarve Cup

O selecionador nacional anunciou, esta quarta-feira, a convocatória para a Algarve Cup, um dos mais importantes torneios de futebol feminino.

O destaque vai para o regresso de Cláudia Neto, do Wolfsburgo, e Ana Leite, do Bayer Leverkusen, às eleitas de Francisco Neto. O Sporting é o clube mais representado, com nove jogadoras, seguido do Sporting de Braga, com cinco. O Benfica, que atua na segunda divisão portuguesa, também empresta uma jogadora à seleção: a capitã Sílvia Rebelo.

Portugal está inserido no grupo D, com Suécia, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e Suíça. O primeiro jogo é frente às nórdicas, a 1 de março, e o segundo diante das helvéticas, a 4 desse mês.

Lista de convocadas

AC Milan: Mónica Mendes

At. Madrid: Dolores Silva

Levante UD SAD: Jéssica Silva

SL Benfica: Sílvia Rebelo

SC Sand: Andreia Norton

SC Braga: Ágata Pimenta, Diana Gomes, Matilde Fidalgo, Rute Costa, Vanessa Marques

Sporting SAD: Ana Borges, Ana Capeta, Carole, Carolina Mendes, Diana Silva, Inês Pereira, Joana Martins, Patrícia Morais, Tatiana Pinto

Bayer Leverkusen: Ana Leite

Valadares Gaia: Cláudia Lima

Wolfsburg: Cláudia Neto

Saint-Maur: Rafaela Lopes