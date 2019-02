Assunção Cristas: “Este governo só tem dois ministros: o da propaganda e o da austeridade”

Assunção Cristas, líder do CDS/PP, começou a discussão da moção de censura proposta pelo partido, a dizer que o Governo enganou os portugueses com a “fábula do fim da austeridade” e que neste momento tem apenas dois ministros. “O primeiro-ministro, que é o ministro da propaganda, e o ministro das Finanças que é o ministro da austeridade”, disse a líder centrista.

Quando a líder centrista fez esta acusação, Costa e Centeno soltaram um largo sorriso e deram um grande passou bem.



Antes Cristas descreveu um cenário de um Governo que “cria problemas ao invés de os evitar”, que tem “mais greves do que em tempos mais difíceis”.Assunção Cristas, líder do CDS/PP, começou a discussão da moção de censura proposta pelo partido, a dizer que o Governo enganou os portugueses com a “fábula do fim da austeridade” e que neste momento tem apenas dois ministros. “O primeiro-ministro, que é o ministro da propaganda, e o ministro das Finanças que é o ministro da austeridade”, disse a líder centrista.

Antes Cristas descreveu um cenário de um Governo que “cria problemas ao invés de os evitar”, que tem “mais greves do que em tempos mais difíceis”, um executivo "esgotado, desnorteado e sem ação".

[em atualização]