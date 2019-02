Mais líderes menos chefes. Coimbra avança com MBA em gestão da felicidade nas organizações

“É um problema do mundo em que vivemos e das cidades modernas”, acrescenta o presidente da Coimbra Business School/ISCAC. Compatibilizar a vida profissional cada vez mais exigente e a vida familiar é algo cada vez mais difícil e contribui também para aumentar o sentimento de infelicidade no trabalho.

Lucro e felicidade



“Há uma relação direta entre o bem-estar no local de trabalho e os lucros das empresas”, sublinha o presidente da Coimbra Business School/ISCAC. E esta é uma realidade que, “porventura, alguns líderes não veem”.

O desempenho das organizações depende, em grande parte, da produtividade dos seus trabalhadores e esta da felicidade dos mesmo no trabalho.

“É necessário criar uma relação equilibrada entre as atividades e as responsabilidades profissionais de todas as pessoas, de modo a criar condições de inovação, de criatividade e de investimento. E isso seguramente permitirá aumentar os lucros das empresas”, defende Pedro Nunes da Costa, entrevistado pela Renascença.

“Nas empresas que não visam o lucro, é também necessário que haja uma relação entre bem-estar e produtividade. Em geral, é necessário criar ecossistemas de inovação com produtos e serviços mais competitivos no mercado global e isso seguramente só se consegue na perfeição com este foco na qualidade e no bem-estar das pessoas com as quais trabalhamos”, sustenta ainda.

Pedro Nunes da Costa diz compreender aqueles que vivem sob a pressão dos resultados e dos lucros (nomeadamente empresas com acionistas), mas insiste na mudança de paradigma nas condições de trabalho.

Líder top em Espanha apresenta MBA em Portugal

O MBA “Gestão da felicidade e do capital emocional nas organizações” é apresentado esta quinta-feira às 15h00.

Liderar e motivar, Otimizar processos e neurociências e emoções são alguns dos módulos que compõem o curso, que tem entre os seus coordenadores Maria Jesús Reys, recentemente eleita uma das top 100 mulheres líderes em Espanha.