Jorge pode estar de saída para o Santos

O Santos está perto de assegurar a contratação de Jorge, lateral esquerdo brasileiro do FC Porto, por empréstimo do Mónaco, segundo avança a "Globoesporte".

Jorge, de 22 anos, foi emprestado esta temporada aos dragões pelo Mónaco, mas somou apenas três partidas pela equipa principal do FC Porto. Esta quarta-feira, o lateral foi mesmo afastado para a equipa B dos dragões e a saída é o cenário mais provável.

De acordo com a publicação, o Mónaco prepara-se para fazer Jorge regressar do cedência no clube português e voltar a emprestá-lo ao Santos, de Jorge Sampaoli, até ao final da temporada no Brasil, em dezembro deste ano. Flamengo, Atlético Mineiro e Grémio também mostraram interesse no defesa.

Segundo a "Globoesporte", regressar ao Brasil é um cenário que agrada a Jorge, que com o mercado na Europa fechado em quase todos os países, vê no Brasileirão uma oportunidade de voltar ao radar do selecionador Tite, que lhe concedeu a sua primeira internacionalização, aquando da sua passagem pelo Mónaco.