Cidadao

20 fev, 2019 Lisboa 14:56

O que o governo diz ... não se escreve. E se um dos Sindicatos mantém a greve, é impossível ter voltado a "normalidade", só se os associados ignoraram e resolveram ir contra as recomendações do Sindicato. E é altamente duvidoso que assim seja. Entrámos na desinformação e fake news. Continuo admirado é com o silêncio da Ordem, a falta de reacção que costuma ser imediata dos advogados dos Sindicatos, e sobretudo com a lentidão do Tribunal para a decisão final.