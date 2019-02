Federer confirma regresso à terra batida, dois anos depois

Depois de dois anos de ausência, Roger Federer vai voltar a competir em terra batida. O regresso acontecerá no Open de Madrid, em Espanha, entre 3 e 12 de maio. "Estamos felizes, porque o seu regresso a Madrid é um presente para o torneio. Acima de tudo, os fãs terão a oportunidade de ver um jogador único no Caja Magica. Termos o jogador suíço de volta à terra batida, njum torneio com Djokovic e Nadal será imperdível", disse Feliciano López, diretor do torneio.

Federer, atualmente na sétima posição do "ranking" mundial, decidiu prescindir dos torneios de terra batida, nos dois últimos anos. O tenista, de 37 anos, poupou-se ao desgaste, mas esta época desenhou um plano diferente e volta ao pó de tijolo.

O suíço já tinha anunciado que iria voltar a jogar em terra batida ea organização do Estoril Open prontificou-se a enviar-lhe um convite para o torneio português.