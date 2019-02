César Peixoto: "Benfica não pode facilitar contra o Galatasary"

O antigo defesa-médio esquerdo dos encarnados, está convicto que Bruno Lage "não irá fazer" tantas alterações no onze, como fez na primeira mão. "Benfica fez um grande resultado, mas o Galatasaray é forte e não vai dar a eliminatória por perdida. Penso que Bruno Lage poderá fazer uma alteração ou outra, mas não tantas como em Istambul, até porque esse jogo já deu para alguns jogadores importantes descansarem".

César Peixoto considera que "o Benfica não pode facilitar" com o Galatasary, apesar da vantagem que tem na eliminatória obtida na Turquia com uma vitória por 2-1 na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, avisando que o emblema de Istambul ainda "não deu por perdida" a eliminatória.

Neste entrevista a Bola Branca, César Peixoto diz que a renovação de contrato de Bruno Lage, ontem anunciada pelo Benfica, "é normal e natural", considera-a como processo com "vantagens para a equipa técnica, para os jogadores e para os adeptos", porque todos percebem que o treinador é para continuar.

"Renovação normal e natural. Benfica rápidamente percebeu que é um treinador de qualidade. Tem tomado as suas descisões, independentemente se fosse interino ou não. Apostou, rodou, implementou o seu modelo de jogo, muito diferente do Benfica de antes. Não se sente mais seguro pela renovação, mas é sempre bom sentir-se valorizado e os jogadores percebem que são parte do sucesso, e que têm um treinador de futuro".