Romário Baró é novidade no treino do FC Porto

O FC Porto voltou a treinar, esta terça-feira, em preparação para a deslocação a Tondela, a contar para a 23ª jornada da I Liga. Romário Baró, médio de 19 anos da equipa B, foi a principal surpresa da sessão de treino.

Romário Baró, titular habitual na equipa B, foi chamado por Sérgio Conceição para integrar a sessão de treino desta terça-feira. O técnico portista está limitado de opções, face às lesões de Aboubakar (ginásio e treino condicionado), Marega (tratamento), Brahimi (treino condicionado e ginásio) e Danilo (tratamento e ginásio).

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 11h00, no Olival. O Tondela-FC Porto está marcado para sexta-feira às 21h15, no Estádio João Cardoso, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.