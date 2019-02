Expulsão de Ferro frente ao Aves vale um jogo de castigo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou o castigo de um jogo a Ferro, central do Benfica, após a expulsão na partida da 22ª jornada, no terreno do Desportivo das Aves.

Segundo o relatório de castigos do CD, Ferro recebeu ordem de expulsão direta porque "destruiu uma clara ocasião de golo", ao travar Derley em falta aos 65 minutos, quando o brasileiro seguia isolado para a baliza encarnada.

Ferro vai falhar a partida da próxima jornada, frente ao Desportivo de Chaves, assim como André Almeida, que recebeu o quinto cartão amarelo.

Fransérgio, do Braga, Soares, do FC Porto, Vítor Gonçalves, do Nacional e Éber Bessa, do Vitória de Setúbal, foram também castigados com um jogo de suspensão.