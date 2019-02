Raúl Silva suspenso por dois jogos por agressão a Acuña

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o defesa central Raúl Silva, do Braga, com dois jogos de castigo, na sequência da queixa do Sporting.

Os leões apresentaram uma participação, na sucessão da partida da 22ª jornada da I Liga, em que acusaram o brasileiro de agredir Acuña, num lance disputado aos 81 minutos, e que não mereceu ação disciplinar por parte do videoárbitro e do juiz principal da partida, Jorge Sousa. A Comissão de Instrutores abriu um auto por flagrante delito e deu razão ao clube leonino.

A adicionar, Raúl Silva viu nessa partida o seu quinto amarelo, pelo que acumula ainda mais um jogo de suspensão, a cumprir nas próximas partidas frente ao Belenenses, FC Porto, a contar para a Taça de Portugal, e Rio Ave.

No entanto, o Braga poderá apresentar recurso da decisão da decisão, que terá efeitos suspensivos. Deste modo, Raúl Silva poderá, por agora, apenas cumprir o seu jogo de castigo no próximo jogo frente ao Belenenses.