Alberto Bueno, avançado do Boavista, diz ter sido vítima de "mobbing" - ou assédio moral no ambiente de trabalho, muitas vezes designado genericamente por "bullying", conceito que remete para o ambiente escolar - durante a passagem pelo FC Porto e deixa fortes críticas ao antigo clube, em declarações feitas à Rádio Marca.

"No FC Porto, sofri 'bullying' no dia a dia. Não podia integrar as sessões de treino, era obrigado a estar com a equipa B, fizeram-me a vida muito complicada. Uma lesão interrompeu o meu período no clube e depois foi mais difícil. Não se portaram bem comigo e agora estou, finalmente, livre".

Bueno trocou, em definitivo, os dragões pelo Boavista, durante o mercado de transferências de inverno, mudança que o espanhol vê com bons olhos. "Fui bem recebido e os resultados são positivos. Estou muito feliz".

O espanhol de 30 anos chegou ao FC Porto em 2015/16 e apenas realizou oito partidas pela equipa principal. Seguiram-se empréstimos ao Granada, Leganés e Málaga. Esta temporada, estava relegado à equipa B dos dragões, mas apenas realizou uma partida, na sexta jornada da I Liga frente ao Arouca.