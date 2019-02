​Missão País. Quebrar barreiras e sair da zona de conforto

“Hoje já não posso fazer nada e vivo aqui com a minha filha, mas, noutros tempos, trabalhei muito na vinha”, conta, desejando aos jovens missionários que “vão com o anjo da guarda, que nosso Senhor os guarde, para que corra bem a vida”.

Segue-se uma nova casa e um novo contacto. Maria Rebelo, de 83 anos, acolhe os jovens à porta e convida-os para a varanda com vista para as vinhas em socalcos do Douro. E a conversa começa mesmo por aí, pela beleza da paisagem que se avista, passando pelos trabalhos de antigamente, até se chegar às ‘maleitas’ de que padece.

A idosa conta aos missionários que foi agricultora, trabalhou de sol a sol na vinha, para criar os filhos e passou “muita fome”. Agora vive com uma filha e gosta de ver gente nova nem que seja só de passagem. Sobre os jovens da Missão País diz que “são todos jeitosos e simpáticos”. “É como diz a cantiga, se fosse nova não me escapavam”, graceja.

Maria Isabel começa por olhar com alguma desconfiança, mas é só no primeiro contacto. Depois estabelece-se o diálogo, por entre rasgados sorrisos e até gargalhadas, sobre o sol que está “a aproveitar”, os sete filhos, os 17 netos e os 17 bisnetos e a vida dura que teve, a trabalhar nas vinhas do Douro.

Durante uma semana, os estudantes fazem do Fórum de Atividades de Santa Marta de Penaguião a sua casa. E é daqui que partem diariamente em missão, na alegria de “missionar e contagiar corações”. Uns vão para as escolas, outros para os lares e outros, ainda, para o contacto junto das populações, no “porta a porta”.

A Missão País está pelo segundo ano consecutivo em Santa Marta de Penaguião, na diocese de Vila Real. É formada por 58 jovens universitários, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.

“O que se recebe é bem mais do que o que se dá”

Isabel Moreira, 25 anos e estudante de medicina, é uma das voluntárias a percorrer as aldeias de Santa Marta de Penaguião, no contacto com os mais velhos. “Está a ser muito interessante, porque a cada casa que vamos é uma história diferente e muita partilha por parte das pessoas que encontramos, uma necessidade extrema de falar, de contar o seu dia a dia”, afirma a jovem.

Como futura médica valoriza a oportunidade de “contacto com as pessoas”, acreditando que lhe vai ser “muito útil na comunicação no futuro com os pacientes”.

Também Inês Marques, de 19 anos, a frequentar o segundo ano de medicina, considera “extremamente importante conhecer e contactar com realidades novas” porque, diz, “ajuda-nos a num futuro a tratarmos melhor os doentes, a pensar duas vezes antes de dizermos alguma coisa, porque nós nunca sabemos o que se passou na vida das pessoas para serem de determinadas formas”.

António Lima, de 21 anos e também estudante de medicina, está a realizar a sua primeira missão e considera a experiência “muito enriquecedora”. “Nunca tinha tido a coragem de vir. Mas é uma forma de quebrar barreiras e sairmos um pouco da zona de conforto e de nos darmos a estas pessoas, que não têm muita companhia durante o dia”, conta o estudante do quarto ano.

Agora, que está em missão porta a porta, diz que “o que se recebe é bem mais do que o que se dá e as pessoas ficam com uma felicidade tremenda”. No “porta a porta”, António Lima explica que “dão companhia” e recebem em troca “muitas experiências de vida e conhecimento”. “Saímos daqui de coração cheio de várias experiências que vamos vendo e partilhando”, conta o futuro médico.

O jovem António refere que, “às vezes, as pessoas acham que vamos vender alguma coisa, mas depois de explicarmos, recebem-nos de braços abertos”.

“De braços abertos”, foi assim que a autarquia de Santa Marta de Penaguião recebeu os jovens, conta à Renascença, um dos chefes da Missão País, João Silva. “Contamos com o apoio inexcedível da autarquia, a nível de transportes, alimentação e alojamento e até de apoio emocional, de acompanhamento, prontidão para ajudar”, sublinha.

O estudante de 21 anos está no quarto ano de medicina e explica que a missão como chefe “às vezes é complicada”. “Como chefes, a nossa missão é concentrarmo-nos nos missionários e dar-lhes todas as condições, para que consigam fazer o melhor trabalho nas comunidades”, conta João, realçando que um dos focos da iniciativa é “deixar sementes”.

“Queremos deixar aqui alguma inspiração, para continuar este espírito e este projeto, daí envolvermos nas nossas atividades os jovens das localidades, para eles perceberem o que nos move e como incentivo para eles prosseguirem com esta missão”.

Dificuldades, privações e limites. Serviço “bastante cansativo, mas muito gratificante”

Durante uma semana os jovens universitários têm que enfrentar algumas dificuldades, privações e limites. Dormem no chão, em sacos cama, e vivem em comum, numa partilha de espaços, de tempo e de vidas.

O dia começa e termina sempre com a oração. O chefe deste setor, Miguel Vidal, de 22 anos, estudante de medicina veterinária, explica que o objetivo é “levar a fé e a espiritualidade católica aos jovens universitários, para que eles possam ser saciados e transbordarem essa fé para todos aqueles em que tocam aqui, nos municípios do interior”.

Ao longo da semana, os jovens são também chamados a olhar para a sua própria fé. São acompanhados por um sacerdote e é-lhes proposto um tema diário. Têm a oportunidade de estar na presença de Jesus, através da missa diária, orações da manhã e da noite e meditações que lhes permitam aproximarem-se de Deus e melhor compreender o sentido da Missão.

Maria Oliveira, de 20 anos, aluna do terceiro ano de ciências do meio aquático, está na sua segunda missão e é chefe de serviço. Trata da logística, manutenção e limpeza dos espaços onde estão alojados e assegura-se que “todos os missionários têm as condições necessárias para poderem ir missionar lá para fora”. É um serviço “bastante cansativo, mas é muito gratificante”, refere à Renascença.