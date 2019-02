ADSE. 38 milhões não vão ser pagos, diz Associação de Hospitalização Privada

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que a ADSE não vai acabar e reafirmou a intenção do Governo de negociar preços justos com os grupos privados prestadores de cuidados de saúde.

“Até do senhor Presidente da República. Mesmo o senhor primeiro-ministro falou na necessidade de haver uma negociação com firmeza, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos e outras entidades, a verdade e que até à data não tivemos nenhum contacto por parte da ADSE nem por parte da tutela”, revela o presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada na Renascença .

“Este processo dos 38 milhões tem de ser suspenso no sentido de vermos o que é que lá está, porque quando se diz que isto é pela média, não é pela média: dois terços das regularizações é pelo valor mínimo. E o mais importante de tudo isto é haver uma revisão da tabela para que seja, como costumamos dizer, uma tabela sã, em que todos se reconheçam”, defendeu Óscar Gaspar no programa As Três da Manhã .





Conselho Geral e de Supervisão reúne-se com ministra da Saúde

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE reúne-se esta terça-feira com a ministra da Saúde. O encontro contará também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, e foi pedido pelo CGS após a última reunião deste órgão consultivo onde têm assento representantes dos beneficiários e do Governo.

Nestes últimos dias tem vindo a público a intenção de grupos de saúde privada, entre os quais a José Mello Saúde (que gere os hospitais CUF), a Luz Saúde e os Lusíadas, suspenderem as convenções com a ADSE a partir de abril.

A ADSE exige o pagamento de 38 milhões de euros aos privados por excesso de faturação referente a 2015 e 2016, uma exigência que é contestada pelos hospitais.

Na última reunião do órgão consultivo, em 12 de fevereiro, o CGS aprovou, por unanimidade, uma resolução a apelar para um "urgente diálogo" entre os prestadores de saúde e o conselho diretivo do instituto público para uma solução.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu "bom senso e capacidade de entendimento" entre os grupos privados de saúde e a ADSE, enquanto o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que o sistema de saúde da função pública não vai acabar.

"Acho que é preciso uma palavra de confiança a todos os beneficiários da ADSE. Os cuidados de saúde não estão em causa, estarão integralmente assegurados, assim como também está assegurada a continuidade da ADSE. Para isso, é essencial que a ADSE mantenha boas condições de solidez financeira e boas condições comerciais", afirmou o chefe do Governo.

Por sua vez, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) considerou que "ainda há espaço" para os grupos de saúde privada voltarem atrás relativamente ao fim das convenções com a ADSE, abrindo a porta ao diálogo com o Estado.

No Parlamento, a comissão de Saúde aprovou por unanimidade a audição da ministra da Saúde e do Conselho Diretivo da ADSE, a pedido do BE.