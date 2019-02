Marinha portuguesa ajuda no combate à pirataria marítima

Segundo um comunicado do Estadio-Maior-General das Forças Armadas, a fragata portuguesa “Álvares Cabral” atracou os Camarões no domingo e ruma agora em direção a São Tomé e Príncipe. A bordo estão 159 militares, incluindo uma equipa de fuzileiros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica.

A Marinha portuguesa está em missão no Golfo da Guiné para apoiar no combate aos ataques de pirataria marítima. Desde 1 de janeiro deste ano, já se registaram 10 ataques nesta região. Várias vezes, esses ataques originam raptos de elementos das tripulações dos navios mercantes que cruzam a área.

O navio português encontra-se integrado na missão Mar Aberto, cujo objetivo principal é contribuir para o esforço internacional de capacitação dos países do Golfo da Guiné, com especial ênfase junto dos países de língua oficial portuguesa, em matéria de segurança marítima e no apoio ao combate às atividades ilícitas no mar.