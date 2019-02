Coligação de 16 estados em tribunal contra muro de Trump

Uma coligação de 16 estados norte-americanos avançou com uma ação judicial contra a decisão do Presidente Donald Trump de declarar emergência nacional para financiar a construção de um muro na fronteira com o México.



O processo deu entrada esta segunda-feira num tribunal da Califórnia e pretende travar a polémica medida presidencial.

Donald Trump declarou o estado de emergência na semana passada, com o objetivo de conseguir os 5,7 mil milhões de dólares necessários para a construção de um muro na fronteira, uma das suas principais bandeiras de campanha.

“Hoje, no Dia dos Presidentes, levamos o Presidente Trump a tribunal para bloquear o uso indevido de um poder presidencial”, disse o procurador-geral da Califórnia, Xavier Becerra, em comunicado.

“Estamos a processar o Presidente Trump para impedi-lo de, unilateralmente, roubar fundos dos contribuintes legalmente reservados pelo Congresso para a população dos nossos estados. Para a maioria, o gabinete da Presidência não é um lugar para teatro”, salientou Xavier Becerra.

Este é o segundo processo contra o muro que deu entrada nos tribunais norte-americanos nos últimos dias. O primeiro foi apresentado por três fazendeiros do Texas e um grupo ambientalista, alegando que Trump está a violar a Constituição e os seus direitos de propriedade.