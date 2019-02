França discute a eliminação a designação pai e mãe nas escolas

Em França, as escolas públicas estão prestes a eliminar a designação de pai e mãe nos formulários, de forma a não discriminar as pessoas do mesmo sexo.

Segundo o jornal "Libération", os formulários devem passar a ter “parente 1” e “parente 2”, em vez de pai e mãe.

O ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquer, disse que esta designação “não é absolutamente ideal, já que parece instalar uma hierarquia entre os dois pais".

"Isto coloca muitos problemas. Podemos concordar com uma causa. [...] Por outro lado, devemos ter cuidado para não fazer, em nome da causa, coisas contraproducentes", alertou.

A mudança está a provocar polémica na direita francesa, que defende que esta é uma medida sem ligação à realidade e que radica no pensamento do “politicamente correto”.

O socialista Joaquim Pueyot afirmou que esta é apenas uma questão de "respeito e dignidade".

Esta emenda ainda vai ser discutida, novamente, no parlamento francês.