"Manafá tem condições para conquistar a titularidade"

Vítor Vinha, antigo colega de equipa de Wilson Manafá no Beira-Mar, acredita que o lateral tem condições para conquistar a titularidade no lado direito da defesa do FC Porto. No jogo do regresso do FC Porto aos triunfos, no passado sábado, por 2-0, frente ao V Setúbal, Sérgio Conceição apostou num onze inédito, dando pela primeira vez a titularidade ao reforço de inverno Manafá.

O lateral direito, de 24 anos, teve pouco trabalho defensivo mas participou nas ações atacantes com nota positiva. Vítor Vinha considera que a nível defensivo, o jogador tende a crescer. “Só com o António Folha no Portimonense, Manafá começou a jogar como lateral, num sistema de jogo em que aparecia mais tempo a atacar do que a defender”, recorda.

“A equipa do FC Porto luta pelo título e passa maioritariamente a atacar. O Manafá enquadra-se perfeitamente naquilo que é o FC Porto. Em termos defensivos ele irá evoluir com maior ou menor dificuldade, à medida que vai jogando. Mas irá passar muito mais tempo a acatar do que a defender e nesse aspeto será uma mais valia para o Porto”, sustenta Vítor Vinha, em entrevista a Bola Branca.

Apesar da concorrência de Maxi Pereira, Corona e Éder Militão, Vitor Vinha considera que Manafá reúne condições para assumir o estatuto de titular na lateral direita do FC Porto:

“Terá a ver com a capacidade de trabalho que ele terá no FC Porto. Sérgio Conceição valoriza muito esse aspeto. Penso que Manafá se conseguir ter consistência na capacidade de trabalho irá conquistar num futuro próximo a titularidade, tendo em conta a concorrência. Maxi Pereira já não estará nesta fase da carreira com o mesmo gás para atacar e Éder Militão é uma adaptação. Em muitos jogos em que o Porto terá de recorrer atrás do resultado e ganhar forçosamente, Manafá será uma opção muito válida e pode fazer a diferença no FC Porto”.

Vitor Vinha foi companheiro de Manafá no Beira-Mar, e depois de terminar a carreira de jogador, é atualmente membro da equipa técnica dos sub-19 da Académica.