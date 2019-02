Gonçalo Oliveira em frente no Challenger de Banguecoque

O tenista português Gonçalo Oliveira venceu, esta segunda-feira, o australiano Maverick Banes, 270º do ranking, e qualificou-se para os 16 avos de final do Challenger de Banguecoque, na Tailândia.

O luso, atual 290º do ranking mundial ATP, venceu por 2-1, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 7-6 (7-3). Gonçalo Oliveira entrou forte na partida e venceu o primeiro "set" com relativa facilidade. O australiano respondeu e levou as decisões para um último "set", que o português venceu apenas no "tie-break", por 7-3.

Na próxima ronda do torneio, Oliveira vai defrontar o sul-coreano Woo Kwon Soon, atual 225º classificado no ranking.