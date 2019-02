José Mourinho abre a porta ao campeonato francês

O treinador português José Mourinho admite a possibilidade de treinar num novo campeonato, e diz que se "imagina a treinar em França no futuro". Em declarações à BeIN Sports, o antigo técnico do Manchester United fala sobre a possibilidade de se estrear na Ligue 1:

"Consigo imaginar-me a treinar na Ligue 1. Sou um homem que já treinou em quatro países, gosto de conhecer outras culturas e trabalhar num novo campeonato seria uma fantástica experiência".

Apesar de estar fora do ativo, Mourinho diz que está calmamente à espera da oportunidade certa de regressar ao trabalho: "Por agora estou calmo, estou com a minha família e amigos e à espera de uma oportunidade de regressar a trabalhar. Os primeiros dois ou três meses são suportáveis, depois fica mais difícil de aguentar estar fora do ativo, mas agora não é a altura certa de negociar com os clubes".

Questionado sobre a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre Manchester United e Paris Saint-Germain, Mourinho diz que não viu a partida e explica porquê: "Não vi o jogo, prefiro ver outros clubes e outras ligas. Em Inglaterra conheço todos os jogadores e clubes, para mim agora é mais interessante ver outros campeonatos".

O técnico português foi demitido do comando técnico do Manchester United, substituído por Ole Gunnar Solskjaer.