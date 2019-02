Gonçalo Paciência "feliz com a estreia Bundesliga"

Gonçalo Paciência estreou-se na Bundesliga, no domingo, no empate do Eintracht Frankfurt frente ao Borussia Monchengladbach, por 1-1.

O avançado português lesionou-se com gravidade numa sessão de treinos no início de setembro, rasgou o menisco do joelho esquerdo e teve de ser submetido a cirurgia e longo período de recuperação. O português está recuperado da lesão desde janeiro, e somou um minuto no empate caseiro para a Bundesliga.

Paciência já tinha estado no banco em cinco partidas, mas ainda não tinha tido oportunidade de se estrear na liga alemã. O avançado português já tinha feito o seu primeiro jogo pelo Eintracht Frankfurt em agosto, na vitória por 2-1 frente ao SSV Ulm, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha, partida em que Paciência fez um dos golos.

Nas redes sociais, o ponta-de-lança mostrou-se feliz com a estreia: "Finalmente de regresso aos relvados e estou feliz com a minha estreia na Bundesliga", pode ler-se.