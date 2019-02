João Sousa e Pedro Sousa sobem no ranking mundial de ténis

Os tenistas portugueses João Sousa e Pedro Sousa voltaram a subir uma posição no ranking mundial ATP, e ascenderam à posição 40 e 99º, respetivamente.

O número um português reentrou no "top-40" de singulares, depois de ter alcançado a segunda ronda do torneio de Buenos Aires, na Argentina. Pedro Sousa está na sua melhor posição de sempre. Depois de ter entrado no "top-100", o luso voltou a subir uma posição.

João Domingues caiu duas posições e ocupa agora o 216º posto, enquanto que Gastão Elias caiu 22 posições para o 262º lugar. Gonçalo Oliveira manteve o 290ª posição do ranking.

A hierarquia mundial do ténis masculino continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, à frente de Rafael Nadal e Alexander Zverev. No "top-10", apenas uma alteração: o japonês Kei Nishikori subiu ao 6º lugar, relegando Roger Federer para 7º.