Paços perde e Famalicão aproxima-se

O Paços de Ferreira, líder da II Liga de futebol, perdeu 3-0 em casa do Sporting da Covilhã. É a pior derrota da temporada para os castores.

Kukula (dois golos) e Jaime Simões marcaram para os donos da casa que, com esta vitória, sobem na tabela e fogem da linha de água.

Apesar da derrota, a equipa da capital do móvel mantém a liderança, agora com cinco pontos de vantagem sobre o Famalicão.

Já Mafra e Estoril empataram 1-1, nesta jornada 22, com a equipa da casa a 'salvar' um ponto em tempo de compensação, na marcação de uma grande penalidade.

Sandro Lima, avançado brasileiro do Estoril, marcou aos 46 minutos o único golo para a equipa de Bruno Baltazar, e Bruninho, aos 90+4, de grande penalidade, fez o empate para o Mafra.

Com este resultado, o Estoril caiu para a quarta posição, com 37 pontos, em igualdade com a Académica, tendo sido ultrapassado pelo Benfica B, enquanto o Mafra, com 33, segura a sexta posição.

Um golo de Hugo Almeida, já perto do final do jogo, deu a vitória à Académica na receção ao Farense, em Coimbra.

O único golo do encontro foi apontado aos 87 minutos, numa jogada de insistência dentro da área da equipa algarvia, com a bola a sobrar para o internacional português, que atirou rasteiro junto ao poste, sem hipótese para o guarda-redes contrário.

Dezanove minutos antes, o mesmo avançado da 'briosa' desperdiçou uma grande penalidade, a castigar uma eventual falta de Borges sobre Romário Baldé, defendida por Hugo Marques, que acertou no lado para onde a bola foi enviada.

A Académica, que vinha de uma vitória fora frente ao Benfica B, foi a equipa que mais procurou o triunfo, embora o Farense tivesse sempre dado boa réplica e equilibrado o jogo em determinados momentos.

O Arouca venceu fora o Sporting de Braga B por 2-0, somando o terceiro triunfo seguido na II Liga.

Lumu inaugurou o marcador aos 47 minutos e Fortes, de penálti, fez o segundo, aos 67, materializando a superioridade da equipa mais madura sobre um Braga B que voltou a demonstrar muitas dificuldades para 'ligar' o seu jogo.

Foi a terceira vitória seguida no campeonato do Arouca, que, com estes três pontos, distancia-se mais dos últimos lugares, ao contrário dos bracarenses, que registaram a segunda derrota consecutiva e vão continuar na cauda da tabela.

Por sua vez, a Oliveirense empatou fora com o FC Porto B a um golo. Os dragões terminaram reduzidos a nove unidades e com um guarda-redes improvisado.

Um 'bis' de Zé Paulo lançou o Leixões para um triunfo tangencial sobre o Vitória de Guimarães, por 2-1.