Morreu Frederico, antigo internacional português

O antigo defesa central internacional português Frederico Rosa morreu aos 61 anos, vítima de doença prolongada, anunciou o Benfica, clube ao serviço do qual o jogador se sagrou bicampeão nacional de futebol.

Frederico Rosa chegou à equipa do Benfica, da qual foi capitão, na época 1979/80, tendo permanecido quatro épocas na Luz.

Com os 'encarnados', conquistou dois títulos de campeão nacional e três taças de Portugal, integrando a equipa que em 1983 disputou a final da Taça UEFA perdida para os belgas do Anderlecht.

O antigo jogador representou a seleção nacional em 18 ocasiões, tendo integrado a equipa que disputou o Mundial de 1986, no México.

Frederico Rosa começou a carreira na CUF, passando depois pelo Barreirense, antes de assinar pelo Benfica.

O antigo jogador, que sofria de esclerose lateral amiotrófica, passou depois oito épocas no Boavista, clube que recentemente o homenageou, e representou ainda o Vitória de Guimarães, o Estrela da Amadora e Leixões.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, endereçou as condolências à família, garantindo que Frederico "ficará na memória de todos as qualidades de um defesa central internacional de enorme qualidade".