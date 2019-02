Félix da Costa termina segundo no México

O piloto português António Félix da Costa (BMW) terminou no segundo lugar a quarta prova do campeonato de Fórmula E, de carros elétricos, na cidade do México, e ascendeu ao segundo lugar do campeonato.

A prova mexicana ficou marcada pelo incidente que envolveu o brasileiro Nélson Piquet Jr. e o francês Jean-Eric Vergne nas voltas iniciais, que levou à interrupção da corrida e ao abandono do brasileiro.

Félix da Costa, que partira do quinto lugar da grelha, manteve essa posição durante grande parte dos 30 minutos mais uma volta que se disputaram após o reatamento, antes do ataque nas duas voltas finais.

Com os pilotos da Nissan a ficarem sem energia suficiente para a derradeira volta, o português aproveitou para ultrapassar o suíço Sébastien Buémi e o britânico Olivier Rowland e chegar ao terceiro lugar, em que cortou a meta.

No entanto, seria já depois da bandeirada de xadrez que o alemão Pascal Wehrlein (Mahindra) seria penalizado em cinco segundos por ter cortado uma 'chicane' quando lutava por manter o comando, acabando no sexto lugar.

António Félix da Costa subiu dessa forma ao segundo posto final, a 0,436 segundos do brasileiro Lucas di Grassi (Audi), que passara Wehrlein em cima da meta para conquistar o primeiro triunfo.

"Tentámos tudo. Sabíamos que éramos rápidos e que tínhamos o carro mais equilibrado de todos", disse o piloto português, ainda surpreendido por uma "última volta louca".

Félix da Costa tem agora 46 pontos e está a sete do novo líder, o belga Jerôme D'Ambrosio (Mahindra).

A próxima corrida disputa-se a 10 de março, em Hong Kong.