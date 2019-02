Vanina Guerrilot ficou em 37.º nos Mundiais de esqui alpino

A portuguesa Vanina Guerrilot terminou na 37.ª posição a final de slalom dos Mundiais de esqui alpino, vencida pela quarta vez consecutiva pela norte-americana Mikaela Shiffrin.

Em Are, na Suécia, Shiffrin, de 23 anos, concluiu com o tempo total de 1.57,05 minutos, depois de ter obtido o terceiro tempo na primeira descida (57,23 segundos) e o primeiro na segunda (59,82).

A norte-americana, que conquistou a sua terceira medalha nos Mundiais de Are, segunda de ouro, detém seis títulos de slalom, quatro dos quais consecutivos.

Vanina Guerrilot concluiu a prova em 2.18,46 minutos, a 21,41 segundos da vencedora, depois de ter obtido o 43.º tempo (1.07,82) na primeira descida e o 39.º (1.10,64) na segunda.

No slalom masculino, Ricardo Brancal terminou na 73.ª posição, depois de ter feito o 95.º tempo da descida na primeira qualificação, com a marca de 1.00,33 minutos, e a 72.ª marca na segunda (1.02,52).

O esquiador português conclui com o tempo total de 2.02,85, a 29,06 segundos do primeiro classificado, o sueco Carl Jonsson, que obteve o melhor tempo em ambas as descidas, totalizando 1.33,79 minutos.

O outro português em prova, Samuel Almeida, foi um dos 14 esquiadores que não terminaram a primeira descida.