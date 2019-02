Futebol feminino. Braga elimina Sporting

O Sp. Braga venceu o Sporting por 3-1 em jogo da Taça de Portugal de futebol feminino.

Os golos das arsenalistas foram apontados por Uchendu, Keave e Diana. Pelas leoas descontou Tatiana.

No campeonato, o Braga também lidera com vantagem sobre as campeãs nacionais em título.

Já o Benfica goleou 21-0 e também segue em frente.

Resultados dos oitavos-de-final

Condeixa 1-2 (a.p.) A. Ouriense

Futebol Benfica 9-0 Quintajense

Clube de Albergaria 5-0 Seia FC

Benfica 21-0 Ribeirão 1968

Valadares Gaia 4-1 A-dos-Francos

Freamunde 1-8 Estoril

Sp. Braga 3-1 Sporting

Cadima - Sintrense (domingo, 17 de fevereiro, 14h00)