Marítimo cancela conferência de Petit

O Marítimo cancelou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Belenenses, que estava marcada para depois do treino no Funchal.

O clube insular não revelou o motivo do cancelamento.

Em comunicado, os verde-rubros referem apenas que “Petit, treinador do Club Sport Marítimo, afinou os derradeiros pormenores numa sessão que decorreu à porta fechada, no Estádio do Marítimo, e onde participaram todos os elementos do plantel.”

Belenenses e Marítimo defrontam-se no Bonfim, casa emprestada do Belenenses, às 15h00 deste domingo.